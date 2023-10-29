本季加盟響尾蛇的古巴外野手小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.），有機會締造罕見紀錄，如果響尾蛇最終成為世界冠軍，他將和哥哥古瑞爾（Yuli Gurriel）成為大聯盟史上第10對奪冠的兄弟檔。

小古瑞爾的哥哥是目前效力於馬林魚的古瑞爾，兄弟倆都是從古巴聯賽跳槽，哥哥古瑞爾上大聯盟的時候雖然已經32歲，但正好銜接上太空人戰績起飛的時期，拿下兩枚世界大賽冠軍戒指。小古瑞爾則以藍鳥開啟大聯盟生涯，今年才被交易到響尾蛇，也入選首次明星賽。

運動數據公司《Elias Sports Bureau》從1903年第一屆世界大賽開始統計，共有9組兄弟檔曾一嘗冠軍滋味，其中莫里納家族的班吉（Bengie Molina）、荷西（Jose Molina）和雅迪爾（Yadier Molina）是唯一稱霸的三兄弟。但《Elias Sports Bureau》只統計有在世界大賽登場的球員，因此威廉康崔拉斯（William Contreras）雖然也有2021年勇士世界大賽冠軍戒，但當時他一場都沒上，無緣和哥哥威爾森康崔拉斯（Willson Contreras）完成紀錄。

9對曾在世界大賽奪冠的兄弟檔（哥在前）：

艾瑞許繆瑟（Irish Meusel）–1921-22年紐約巨人（舊金山巨人前身）。鮑勃繆瑟（Bob Meusel）–1923，1927-28年洋基

迪奇迪恩（Dizzy Dean）–1934年紅雀。保羅迪恩（Paul Dean）–1934年紅雀

摩特庫柏（Mort Cooper）–1942、1944年紅雀。華克庫柏（Walker Cooper）–1942、1944年紅雀

哈伯華克（Hub Walker）–1945年老虎。吉華克（Gee Walker）–1935年老虎

克雷特博耶（Clete Boyer）–1961-62年洋基。凱恩博耶（Ken Boyer）–1964年紅雀

黑蘇斯阿路（Jesus Alou）–1973-74年運動家。馬蒂阿路（Matty Alou）–1972年運動家

里邦赫南德茲（Livan Hernandez）–1997年馬林魚（FMVP）。奧蘭多赫南德茲（Orlando Hernandez）–1998-00年洋基、2005年白襪

班吉莫里納（Bengie Molina）–2002年天使。荷西莫里納（Jose Molina）–2002年天使、2009年洋基。雅迪爾莫里納（Yadier Molina）–2006年，2011年紅雀

J.D.德魯（J.D.Drew）–2007年紅襪。史蒂芬德魯（Stephen Drew）–2013年紅襪