韓宜邦、黃少谷在《開創者》飾演温昇豪的員工。（中視提供）

韓宜邦在《開創者》飾演温昇豪的員工。（中視提供）

中視8點檔大戲《開創者》開播後收視節節高升，這部台灣首部保全職人劇描述保全業創立的奮鬥歷程，劇中少不了職場明爭暗鬥，目前最讓人看得咬牙切齒，就屬韓宜邦飾演的鞏志豪，他劇中對飾演總裁的温昇豪虛應奉承，對蔡淑臻飾演的吳明麗滿是揶揄，對其他人更是毫不客氣，把十足討人厭模樣演得活靈活現，但這其實是他從影以來第一次全程演出反派角色。

韓宜邦表示，温昇豪是他在18歲入行時第一個認識的人，當年兩人都還是同一家經紀公司的平面廣告模特兒，沒想到24年後兩人才真正有機會合作、對到戲，温昇豪對他來說就是個哥哥、前輩，所以戲中要在他背後使壞，甚至陷害他，自己其實有點不忍心，「我還是滿希望能跟他演兄弟之類的戲」。

韓宜邦與未婚妻林萱瑜目前都忙著拍戲，他表示兩人平常回家時都會互相討論工作，他幸福洋溢笑說：「唯一就是如果自己有吻戲，要先交代一下。」如果未婚妻林萱瑜有吻戲呢？韓宜邦表示未婚妻都會先講，但自己覺得拍戲拍了這麼久，這種事他覺得還好，他自豪笑說：「我相信也沒人敢動她」。至於兩人在8點黃金檔時段對打，「（兩部戲）類型不一樣，無法比較啦」。

韓宜邦在《開創者》飾演勤信保全裡業務部初期5人小組之一的鞏志豪，也是公司第一批員工，他原本有機會在勤信一展長才，卻因為生性愛計較，短視近利，只想不勞而獲，對老闆只會拍馬屁，對其他同事卻是滿臉不屑，後來看到勤信保全發生危機，不只跳槽甚至屢屢使壞扯老東家後腿。

韓宜邦表示，這是拍戲以來第一次全戲都是飾演反派的角色，讓平常難得有使壞情緒的他，覺得相當好玩。他原本想把「鞏志豪」這角色，演成是個看不出是壞人的壞人，但跟導演王明台討論後，導演希望他要把壞整個外放出來，他也因此可以一臉不屑地兇、揶揄其他演員，就是很純粹是個為了自己私慾的「背骨仔」，所以他在眼神的層次就放比較少，當個很直接的壞人。

有些演員在演出反派時私下會刻意跟其他演員保持距離，對韓宜邦來說他就是上戲角色上身、下戲恢復正常，角色轉換完全不是問題，反而是上戲時，他會刻意跟同是業務的演員們保持距離，就算戲中有玩笑打鬧場面，卻連碰到他的肩膀都不行，而且他升官後對待同事又是另一個嘴臉，相當討人厭，也讓韓宜邦過足戲癮。

韓宜邦表示，有一場戲是他飾演的鞏志豪離開「勤信保全」後，遇到「勤信保全」的保全，雙方在餐廳口角甚至打起群架，他本來沒設想會有那麼多肢體衝突，後來跟導演討論後，他在那一場戲把鞏志豪這角色只會「嘴秋」的特性，發揮得淋漓盡致，整場群毆戲他一拳都沒出手，只是退到自己人身後叫囂，將只動嘴卻不敢動手，卒仔嘴臉演得活靈活現。