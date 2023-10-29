民進黨立委趙天麟因外遇風波，宣布退選立委選舉，趙天麟日前在高雄舉辦感恩餐會，而妻子丁丁不但陪同出席，還上台力挺先生。媒體人謝寒冰認為，趙天麟舉辦感恩餐會，可能準備要再復出。

謝寒冰今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，趙天麟為什麼要辦感恩餐會？從這件事情發生的第一時間，他本來就不想退選，想要繼續選下去，他採取的態度就是，老婆、小孩都原諒他了，外人在那裡「喊什麼熱」，他就是要繼續選。現在因為事情鬧大了，而且很罕見的，民進黨內一堆人不支持他，高雄市長陳其邁第一個站出來開砲、直接嗆他，所以到最後不得不選擇退選。

謝寒冰接著指出，現在趙天麟為什麼要辦這個餐會？昨天以前，他認為，國民黨高雄第6選區立委參選人陳美雅會選得非常辛苦，要選贏黃捷非常不容易。可是現在這種狀況，國民黨高雄市議員陳美雅的機會比較大；因為趙天麟可能還想再復出，他並沒有放棄，原本以為趙天麟政治就結束了，但現在看起來不是，他可能想再復出，如此一來，趙天麟也許不會真心幫忙黃捷。

謝寒冰認為，如果全力去幫忙黃捷，黃捷可能會當選，趙天麟所有子弟兵恐全部完蛋，趙天麟也沒有辦法再回來，搞不好趙天麟這些子弟兵表面上幫忙黃捷，實際上就隨隨便便。