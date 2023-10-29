一名機車騎士昨（28）日對蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁喝斥。對此，網友諷刺，這位騎士觸犯了天條，其中之一就是犯《大清律例》十惡之六「大不敬罪」，亦即謗毀皇帝，情事嚴重！」

一名機車騎士昨日行經北市光復北路與民權東路口時，因不滿交管時間太長，憤而對面前通過的總統蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁喝斥。

據了解，這名比中指的騎士是因趕時間上班、不滿交通管制，才對眼前的車隊比中指。執勤員警看到後，將他引導至路邊喝斥，告知勿有過激言行後放行。

據悉，這列車隊雖是屬於蔡英文，但事發當時正要去松山機場接蔡英文，所以蔡英文並不在車上。

總統府今（29）日稍早回應，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，對於因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。

對此，網友認為，騎士至少觸犯了幾點天條：一，擋到松山分局升官路。二，犯《大清律例》十惡之六的大不敬罪，亦即謗毀皇帝，情事嚴重。

另外，網友反諷，為維護台灣核心價值觀，即使總統不在坐駕內，依然不能對其表現不敬之意圖，一般機車騎士尚且應對汽車駕駛卑躬屈膝，更何況是天子乘輿？

網友不滿表示，當警察急於立功、拿績效、升官，就會開始揣摩上意，恣意解釋法規。而上層也樂於保持沉默，讓寒蟬效應持續醞釀。

網友也質問，民進黨當年口口聲聲捍衛人權，為什麼全面執政後卻成為惡龍？