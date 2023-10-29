亞果遊艇集團、台鋼集團與台灣帆船聯盟舉辦的「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」29日頒獎，飛樂比戰隊（黃衣者）奪冠被通知上台時，成員開心歡呼。（程炳璋攝）

由亞果遊艇集團、台鋼集團與台灣帆船聯盟舉辦的「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」邁入第2年，這項賽事冠軍可獲100萬，是全台重型帆船賽事最高獎金，今年由飛樂比戰隊奪下冠軍，29日頒獎儀式上，隊員開心的手舞足蹈上台。

「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」為新成立的帆船賽事，去年僅有12隊參加，因賽事獎金高，第2年吸引18隊參賽隊伍報名，不乏外籍好手分散參加在各隊伍中。

活動有繞標賽與長航賽，分為28、29日兩天，參賽隊伍以2項賽事平均作為總成績。總冠軍有100萬獎金，今年由飛樂比冠名的船隊奪冠，成員在29日頒獎儀式中相當興奮，甚至跳舞登台受獎。有其他船隊看好這項賽事獎金優渥，明年準備購買新船再來挑戰。

飛樂比團隊去年參賽獲第4名，隊員經過1年練習，航行超過1萬多海浬，今年捲土重來終於拿下冠軍，團隊成員準備再到法國將1艘新船運回台灣，明年志在衛冕冠軍。

台南市長黃偉哲表示，亞果遊艇碼頭的水域條件好，碼頭離市區近，漲退潮的潮差僅有48公分，很適合水上活動，政府樂見業者舉辦獨木舟、帆船等賽事，提倡水上活動，讓國民更親近海洋。