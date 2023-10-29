台灣同志遊行28日登場，主題為「與多元同行」。民進黨高雄市議員黃捷表示，出席是一種肯定也是對價值的重視，如果只有民進黨總統參選人賴清德願意出席這個場合，是不是代表另外兩組參選人不夠重視，選民可以當作參考的依據。但卻被網友挖出，過去2016到2022年舉行過7次遊行，賴清德都沒有參加，質疑今年要選總統才終於參加？PTT鄉民也直酸「所以黃捷偷臭沒去716的賴清德囉？」、「教會又要含淚支持黨了」。

針對國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都沒有到場參與這場同志遊行，黃捷強調，出席是一種肯定也是對價值的重視，如果只有賴清德願意出席這個場合，是不是代表另外兩組參選人不夠重視，選民可以當作參考的依據。

但有網友在PTT八卦板發文指出：2016年同志遊行，賴清德沒有參加。2017年同志遊行，賴清德沒有參加。2018年同志遊行推動公投，賴清德沒有參加。2019年同志遊行，賴清德沒有參加。2020年同志遊行，賴清德沒有參加。2021年同志遊行因疫情改成線上，賴清德也沒有參加。2022年同志遊行，賴清德還是沒有參加。2023年同志遊行，賴清德要選總統，終於參加了？

該網友直言，「如果按照黃捷的邏輯，出席才叫做關心，那賴清德只有選舉時，才會關心議題？不過這樣的講法好像也真的很符合民進黨！」

鄉民表示「出席是一種肯定也是對價值的重視，賴清德沒出席716，代表不重視居住正義跟司法公正？黃捷雖然是年輕人，但還是在用老政客的套路，把沒參加的打成不支持。之前民眾黨有幾年參加了，就說在蹭？有事沒辦法參加？又說不重視？假鬼假怪！」粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」也發文酸：「沒什麼，民進黨本色出演。為了爭權奪利，該演個戲的時候，就會上街頭。」

還有鄉民說「空降的有資格講？」、「又在情勒」、「憑什麼逼人表態？」、「長老教會又要含淚支持黨了」、「好了啦黃捷」、「居住正義遊行時，賴還在以為躺著選」、「現在歐美所謂的“覺醒”也越來越負面了」、「所以黃捷偷臭沒去716的賴清德囉」、「講給死忠的聽阿」、「看好了老闆，我就是這麼乖，求重視」、「妳確定要用這種嘴法？」、「多了一個不投的理由」、「她捧的技術還真是一流」、「這很民進黨」。