「饗沐」全日餐廳餐券1套10張，民眾也可使用於「月影」酒吧雙人下午茶套餐，照片為「月影」所推出的「白鰻季」雙人下午茶。(陳韻萍攝)

觀光界盛事「ITF台北國際旅展」11月3日至6日將於台北南港展覽館登場，眾多品牌釋出年度罕見優惠搶市。位於南投日月潭的力麗溫德姆溫泉酒店，自試營運後好評不斷，累積不少網路聲量。此次日月潭力麗溫德姆參加台北國際旅展，將推出住宿及餐飲票券優惠，旅展超值最低38折起，雙人房一泊一食萬元有找。此外，品牌預計將明潭之美搬進展區，把融合國際與在地的獨特風格搬入展場，讓逛展民眾感受到日月潭美如仙境的魅力。

日月潭是聞名國際的台灣景點，鄰近潭邊的五星級飯店座擁潭水絕美景緻，加上頂級硬體設備與細緻服務，一晚住宿費都破萬。首家進駐日月潭的國際品牌力麗溫德姆酒店，旅展祭出客房住宿超值優惠，其中精緻雙人房一泊一食，原價要花上25,410元，旅展售價9900元，優惠下殺39折。標準雙人房一泊二食旅展價12,699 元，是原價的41折。業者表示要讓前來入住的民眾，以最優惠的價格體驗酒店日、月雙湯池所帶來的泡湯體驗，在享受旅程時，同時得到身、心、靈的全面放鬆。

在餐飲方面，品牌祭出2種餐券搶市，「邵」中餐廳推出「馬告刺蔥片皮鴨」餐券1套，售價3888元，是原價的75折，此套券結合在地道特色與傳統粵式口味，將兩者融匯成富有創意且美味的料理。館內另一家「饗沐」全日餐廳平、假日晚餐券，1套10張原價15,180元，旅展限定11,990元，享買1套送1張「饗沐」餐券，超值折扣將近72折。此款餐券也可選擇「月影」酒吧雙人下午茶套餐，業者以多樣選擇的彈性滿足眾多饕客味蕾。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！