52歲大陸歌手汪峰2015年和國際影星章子怡結婚，近年兩人不時在節目中曬恩愛，不料今（23）日突傳出離婚消息，兩人也各自在微博證實已經離婚，令群眾譁然，雖然他們強調是和平分手，但仍被爆料離婚原因是為了錢，還是章子怡提出的。

葛斯齊提到汪峰主要靠媒體、音樂和餐廳，有傳出兩人各有各的緋聞對象，但沒有拍到證據，沒有任何實證，也透露收到消息離婚是章子怡提的，汪峰不想離婚，離婚主因是為了錢，外界傳聞汪峰好賭，歷任女友也有爆料過，而章子怡把金錢看得比較重，認為這些錢不應該花在賭博上。

（來源／影片取自哏傳媒 YouTube，如遭刪除請見諒。）

事實上，開第一槍爆料章子怡汪峰離婚的狗仔推理君江小宴就說過：「賭博真的不好哇~」，間接曝光汪峰離婚的導火線疑似是因為賭博，汪峰前女友葛薈婕也曾開直播爆料，兩人在一起時常陪汪峰到澳門賭博，且每一次汪峰賭完就喜歡找女人，私生活混亂，表示很同情章子怡，葛薈婕稱自己會爆料是因為汪峰不讓她見女兒，只要汪峰繼續阻止母女見面，她就會繼續爆料。

章子怡離婚聲明。（圖／微博）

不過汪峰與章子怡離婚是同步發表聲明，表示離婚是經過慎重考量與商議，未來會以親人身分共同撫養孩子，並強調「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人共同的決定」。以後不會再對此事做出回應。