許多人都會在美式賣場好市多採購日常用品，滿足生活所需。一位女子發現，季節限定的星巴克咖啡膠囊組合「太妃核果＆焦糖瑪奇朵」近日在好市多重新回歸，讓期待已久的她相當驚喜，特別是太妃核果的香氣特別濃郁，每顆膠囊咖啡換算下來也不到40元，因此讓她忍不住直呼可以開始囤貨，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她每年最期是星巴克的太妃核果口味咖啡膠囊，「太妃核果的香氣真的特別的濃郁！」，本次上架的星巴克咖啡膠囊季節限定組「太妃核果＆焦糖瑪奇朵」，跟去年一樣是2種口味、各有24顆膠囊。

原PO提到，若實際上到星巴克選購咖啡，1杯要價至少上百元，相較之下好市多販售的咖啡膠囊為899元，約等同一杯咖啡37.5元，「自己買膠囊泡的話一杯不用40塊耶！」，且能簡單方便的快速做出一杯有漸層、有奶泡、味道讚的拿鐵咖啡，讓原PO忍不住直呼螞蟻控們可以開始囤貨了。

對此，許多網友紛紛回應，「螞蟻人已興奮」、「線上購物也能買耶，雖然要加運費，但我覺得很可以」、「這包裝超美」、「今年是不是有比較早？已經期待喝到太妃系列很久了，還以為要11月中之後才有」。