有歐洲「最美公主」之稱的西班牙蕾歐諾兒公主(Princess Leonor)即將在10月31日年滿 18 歲，意味著成年，西班牙議會將舉行正式儀式來慶祝她的生日，屆時她將宣誓效忠憲法，然後獲得國會獎章。同時，西班牙王室也發布了公主的一系列照片，其中許多照片以前從未公開過。

蕾歐諾兒公主2005年出生，是西班牙國王菲利佩6世（King Felipe VI）的長女，之下有一個妹妹索菲婭王女(Infanta Sofía)，2007年出生。為了強調蕾歐諾兒公主成年生日的重要性，馬德里皇宮也將舉行招待宴，然後在首都郊外的埃爾帕多皇宮(Palacio Real del Pardo)舉行家庭宴。

西班牙王室官網特別發布了好幾張公主的照片，這些照片以及公主最近的一系列公開活動都證實，經過多年的精心經營，公主現在正在成為西班牙王室的重要形象人物。

西班牙王室全家福照，最左是蕾歐諾兒公主，最右是她的妹妹索菲婭王女。中間的是西班牙國王菲利佩6世與萊蒂西亞王后。(圖/西班牙王室)

王室傳記作家德加努扎(Carmen Remírez de Ganuza)說：「公主需要她自己的王室角色定位，最好把自己與數位世代建立友善的聯繫」。

顯然公主的準備工作進展順利，今年五月，她從大西洋書院(UWC Atlantic)畢業，在學校期間，與同學和師長的關係都很良好，導師稱讚她「對學習、理解他人、探索不同觀點堅定不移的熱情」，同學也喜歡她的幽默感。

西班牙媒體現在關注公主在今年8月17日進入陸軍學院(General Military Academy)接受基礎訓練，為期三年。公主是 613名新兵中的一員，和她的同學一樣，都穿著貝雷帽與迷彩服。9月19日公主與同期新兵完成新生訓練，從二期生手中接獲禮儀劍。公主現在仍是軍校生身分，軍校容許她請假離校參加自己的18歲成年禮，這是依據西班牙憲法的要求，在儀式都結束後就會返回陸軍學院。

蕾歐諾兒公主從大西洋書院畢業後，進入西班牙陸軍學院。(圖/西班牙王室)

蕾歐諾兒公主在陸軍學院完成新生訓練，從高年級那裡獲得禮儀劍。(圖/西班牙王室)

西班牙王室近年來面臨著一些嚴峻的考驗。比如2020年，公主的祖父，也就是胡安•卡洛斯國王(King Juan Carlos)因財務醜聞而宣布退位，讓位給兒子，現在長期生活在阿布達比。儘管醜聞已經平息，但老國王沒有回西班牙的打算。

因此，蕾歐諾兒公主成為西班牙王室的頭牌人物，只要持續的經營，將有效的改善西班牙王室的形象與民眾認同感。傳記記者雷耶斯(Jesús Reyes)說道：「公主從她的父親費利佩國王那裡，繼承了他對王室的承諾、極其禮貌的舉止、持續的微笑和從容的態度。」