台南市鹽水區一名謝姓女子，今天（29日）下午4時許，在家中留下紙條後，就前往月津港水月橋，民眾發現她落水，立即通報消防及救護人員到場，謝女被打撈上岸時已無呼吸心跳，救護人員隨即將她送醫急救。

據了解，謝女因長期身體不好，無業在家養病，警消人員獲報到場時，謝女已浮在水面上，橋上留下1雙鞋子與1瓶水，湘戲事發原因有待警方調查釐清。

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