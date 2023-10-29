劉至翰劇中騎重機載周宇柔逃避追殺。（民視提供）

劉至翰、李又汝、周宇柔船上扭打累翻。（民視提供）

劉至翰、李又汝、周宇柔3人拍攝完在港邊搞笑合影。（民視提供）

劉至翰在民視8點檔《市井豪門》騎重機載周宇柔逃避追殺，看似唯美的一路奔馳，但劉至翰心情其實水深火熱，除了因為戲劇效果，一小段路沒戴安全帽讓他很沒安全感，很怕被民眾檢舉，周宇柔的指甲直接摳到他的胸部，但他怕說了會打斷彼此情緒，就忍到拍攝結束。周宇柔則說大家都覺得很像《天若有情》橋段，但她因為沒看過那部經典電影，所以沒辦法有「追夢人」的感受，反而覺得他們2人很像「山道猴子」。

《市井豪門》即將在10月31日播出完結篇，劇中臥底在惡魔頭海王（楊烈飾）身邊的羅彥彬（劉至翰飾），因身份曝光慘被兄弟追殺，最後如「追夢人」般騎重機載楊曉冬（周宇柔飾）到港邊躲到遊艇上，場面緊張刺激又浪漫唯美。劉至翰表示自己很久沒騎重機了，還記得第一次學打檔車是14歲在片場，一位前輩演員教他的，很開心在8點檔再度派上用場。

除了騎著重機奔馳在街頭的重頭戲，周宇柔說，她跟李又汝在遊艇上扭打也是創舉，尤其體質容易暈船、暈車的她，這次還跟李又汝在船上打架，克服心魔，不過劇中懷有身孕的她，好險有裝假肚子當護具，只是拍攝過程可能太入戲，兩人結束才發現身上到處都是瘀青。

李又汝則說角色人人唾棄的噁馨「李可馨」，最後的下場也是令人不勝唏噓，只是在遊艇上對打還要落海，讓不常動作戲的她，直呼拍完累爆了，尤其自己平常也沒在運動，跑跳一下就很累。很感謝劇組有找替身演員，完成在港口跳上遊艇的大動作戲，只是跟周宇柔的對打戲，因為兩人都很投入，所以完成後才發現兩人身上都有大小瘀青。她說劉至翰運動細胞非常好，身手矯健，整場都自己來真的。從遊艇這頭追到那一頭，甚至跳來跳去的簡直帥呆了。