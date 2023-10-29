台中市霧峰區、大里區近年外來人口增加，金融機構密集，成為詐欺車手取款或面交熱區。霧峰警分局積極查緝詐欺車手，自16日起短短1周即查獲10名車手，阻詐663萬6000元。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區、大里區近年外來人口增加，金融機構密集，成為詐欺車手取款或面交熱區。台中市警察局霧峰分局全面性分析詐欺車手的提款熱時和熱點，預判提領路線部署警力，並運用科技設備監控犯罪熱區，及時攔截圍捕，自16日起短短1周即查獲10名車手，阻詐663萬6000元。

霧峰警分局積極查緝詐欺車手，除與面交詐欺被害人共同合作外，也與金融機構、超商和ATM場所負責人建立查緝車手友善通報網。警方自16日起短短1周內就查獲10名詐欺車手，阻詐高達663萬6000元。霧峰警分局表示，10名車手犯嫌中有7名為成年人、3名未成年，平均年齡25歲，共6名遭法院裁定羈押或收容；被害人大約在遭詐騙2次後始驚覺被害。

霧峰警分局分局長陳祥麟呼籲，民眾切勿貪圖小利而擔任詐欺車手，後續將面臨刑事責任及高額賠償金，如係未成年車手，其父母亦將負擔連帶賠償責任，得不償失；民眾不論從事何種投資或借款需求，都應該循正常管道，不可輕信廣告或陌生人的慫恿。

另，太平警分局也積極宣導反詐騙、反酒駕及婦幼安全，日前光隆里社區發展協會辦理萬聖節遊街討糖嘉年華會，近40名孩童一同歡度萬聖節，太平警分局宏龍派出所員警現身活動現場與小朋友互動、宣導，讓犯罪預防觀念從小扎根。

光隆里長張雅芳表示，社區發展協會發起萬聖節遊街活動，加上居民及附近店家響應，大家都認為是對小朋友們很有意義的活動，也能增加里鄰間的互動。參與活動的小朋友們精心自製鬼怪、女巫及卡通英雄人物等裝扮，每個人都收穫滿滿，度過難忘的夜晚，非常感員警協助，讓活動過程相當圓滿。

太平警分局宏龍派出所所長黃思融表示，結合社區警政的理念，讓居民更能了解警察及加強警政工作宣導，感謝張里長及居民們的用心，警民一同共襄盛舉，不僅讓孩童們感受萬聖節的歡樂氣氛，更能與民互動。