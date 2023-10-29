印度警方表示，南部克勒拉省（Kerala State）一處基督教團體佈道中心今天發生爆炸事件，至少有1枚土製炸彈爆炸，造成1人死亡、36人受傷，事發時該團體正舉行禱告會。

路透社報導，這場事件發生在克勒拉省城鎮卡拉馬斯塞爾伊（Kalamassery）的耶和華見證人（Jehovah's Witnesses）教派佈道中心，當地位於克勒拉省最大城市柯枝（Kochi）東北方約10公里處。

根據地方媒體，該團體正舉行為期3天的區域佈道大會，有逾2000人出席。地方報紙Mathrubhumi引述目擊者所言指稱，佈道會堂內至少發生3起爆炸。

克勒拉省警察總監薩赫布（Shaik Darvesh Saheb）告訴記者，初步調查顯示，當場有人使用簡易爆炸裝置，造成36人受傷。

當記者問及是否為恐攻時，薩赫布回應說：「在此階段，我無可奉告：唯有調查後，我才能證實有關細節。」