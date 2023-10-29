網上爆料，新北市土城區土城國中第一次段考因外力介入被改分，新北市議員黃淑君親自證實被捲入爭議的是她，但她強調，僅轉傳家長陳情意見與教育局協助說明，土城國中校長徐淑芬也替她喊冤「完全是誤會」，對議員很不公平。

網上貼出爆料文，指出土城某國中依照會考標準實施，需用黑筆書寫，有同學因未依規定填寫考卷被扣分，家長認為學生第一次段考，不熟悉段考程序，卻被扣重分，找來議員介入，學校竟不顧老師反對同意，並將被扣分的學生加分，引起譁然。

黃淑君今（29）日親自回應，證實捲入爭議的是她，但她強調僅轉傳家長陳情意見予教育局協助說明，並無與學校聯繫，一切尊重教育局依相關規定辦理。

「完全是誤會，對議員也很不公平」，徐淑芬接受訪問，替黃淑君喊冤，表示在考試後，學校本就有成績評量委員會的機制，針對違規去做評估，因發現有部分學生都使用鉛筆寫非選題的部分，經過討論後才會決議不要完全不給分，但也不能完全不懲罰，「要讓孩子知道他有違規」，依照比例原則去做扣分，過程絕無外力介入。

徐淑芬說，可能是在討論過程，因家長也有代表參與，導師事後轉達反應說「有家長反應」，被誤解成外力介入，才會造成此次誤會事件，她強調，沒有收到任何議員關說，「他們都很尊重學校，土城區議員也都很尊重學校」。

新北市教育局澄清，表示經瞭解，學校接獲反應後即針對學生違反試場規定部分召開校內成績評量委員會討論，有關學生成績目前尚未定案，且與外界無關。

教育局強調一定兼顧所有學生學習權益優先，將派員進行釐清調查，並督導學校須依學生成績評量辦法及相關程序辦理。教育局表示，考量學生初進國中需學習適應國中應考規範，本局將督請學校與師生再次說明，積極協助七年級新生養成並適應國中應考方式與習慣，避免類此事件再次發生。