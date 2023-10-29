世界羽聯BWF世界巡迴賽超級750系列法國羽球公開賽，29日來到最後決賽日，寶島一姐戴資穎挑戰個人本季第3冠，和大陸好手陳雨菲進行生涯第25次過招，經過將近1小時激戰，小戴17比21、20比22飲恨，屈居亞軍。

法國羽球公開賽女單世界前4韓國安洗瑩、日本山口茜因為受傷都沒有參賽，世界第3陳雨霏和世界第4戴資穎是排名前兩高的女單球員，兩人也會師最終決賽，過去24度過招，小戴擁有17勝7敗優勢，不過近期3次交手贏家都是陳雨菲，這次法國站也是兩人本季首次對壘，先前受訪時陳雨菲也很驚訝兩人今年球季直到快11月才本季首度碰頭，最終陳雨菲贏得交手4連勝。

法國公開賽是戴資穎本季第4次打到決賽，上一次是7月底韓國公開賽，前一次奪冠則是6月底台北公開賽，上一站丹麥公開賽小戴達成生涯包括單、雙打500勝里程碑，這一站法國公開賽則是達到生涯單打500勝紀錄。

此役戴資穎穿著白色底紫色滾邊、印字的球衣加上深色球褲，以及黃色頭帶，場邊依然有一群球迷為她喊著熟悉的「小戴加油」，開賽陳雨菲速度打得比較快，率先取得領先，小戴努力找尋機會反擊，在陳雨菲一次勾對角失誤出界及一次掛網失誤取得9比7超前，並在陳雨菲又一次回擊打在網袋上的失誤，11比9進入技術暫停；回到場上後兩人又4度比數平手，該局尾聲陳雨菲在16比16之後連得2分再度超車，小戴追回1分，隨後陳雨菲再連下3分先搶下一局。

第2局開局戴資穎打得強勢也加速，數度為自己製造機會搶攻取分，迅速取得8比2、6分領先，是她本戰首度領先如此多分，不過陳雨菲一波連得6分瞬間將分數追成9比9平，小戴11比10小幅領先進入技術暫停，後半局兩人拉鋸了一陣子，陳雨菲連下3分18比15接近勝利，隨後兩人20比20進入「丟士」，陳雨菲連贏搶兩分鎖定勝利及冠軍。

法國羽球公開賽女單決賽戴資穎（後）進場。（Badminton Photo提供）

戴資穎專注回擊來球。（Badminton Photo提供）

休息時戴資穎（右）的教練賴建誠（左）給她建議。（Badminton Photo提供）

戴資穎在法國羽球公開賽女單決賽奮戰。（Badminton Photo提供）