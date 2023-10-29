台南本土登革熱29日新增129例，是2個月來單日新低紀錄，但防疫人員不敢大意，持續在仍有確診病例的社區尋找有無孳生源。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南本土登革熱29日新增129例，是2個月來單日病例數最少一天，共累計1萬7772例。疾管署副署長羅一鈞說，上周個案比前一周少10％，今天較上周日少19％，依這個降幅，本周可望順利達到較高峰減半目標，至於何時降至單日百例以下？他說，先求單周降到千例以下，逐步達標。

台南今年登革熱疫情始於6月中旬，從8月23日單日新增破百例後，此後疫情一路升溫，9月單日最高紀錄是408例，中秋節疫情攀上高點，9月底宣告破萬例。不過，疫情近1個月來已呈現緩慢下降，上周新增1250例，前一周則為1451例，本周估計落在1100例，屆時，病例數將是疫情最高峰單周2222例的一半。

羅一鈞表示，目前疫情持續下降，且已是連續4周維持穩定持續下降，預計今天到下周六新增病例數會落在1100例，平均每天約100至150例之間。他說，今天病例數只有129例，但周日一向都是病例數最少的一天，周一、二又會增加一些。至於何時降到單日百例以下？他說，先求單周病例數降到千例以下，接下來才能看到單日確診個案在百例以下。

今天新增129例分別為永康區29例、北區22例、安南區19例、東區16例、南區12例、中西區11例、安平區6例、歸仁區4例、仁德區3例、關廟區及安定區各2例、西港區、新市區及新營區各1例。

針對27日東區執行登革熱緊急戶內化學防治時，有民宅發生火災情事，衛生局重申，引發火災的原因仍待消防局火場鑑定報告釐清，鑑定結果如果與噴藥有關，衛生局將啟動防疫補償機制，盡全力將房屋恢復原狀。