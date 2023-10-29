2023年10月29日台北市／ 以西遊記主題，全場最吸睛的汪先生一家表示逛Outlet、玩樂園一次滿足超讚。（義大Outlet Mall提供／吳娮翎台北傳真）

迎接萬聖月最後一個週末，義大Outlet Mall 28日下午舉辦全台最長萬聖遊行，1300公尺路線由吉祥物大義領軍，帶領近千名大小朋友從歐式精品長廊貫穿百萬網美點羅馬天幕許願池，遊行也預告週年慶將於11月24日盛大登場，義大聯名卡推出首7日最高回饋12.3％，11月25日更邀請知名藝人舉辦點燈演唱會，結合高雄時裝周走秀活動，12月週週活動滿檔還有歐風限定聖誕市集，一路到全台矚目的999秒跨年煙火秀。

「最長萬聖遊行」遊行途中COACH義大店現場銷售人員Cosplay盛大迎接大小朋友一同拍照留念，發送迪士尼限定糖果，歡慶全球首發Disney100週年義大店搶先上市的獨家包款；運動品牌NIKE銷售人員更是裝扮趣味打頭陣穿梭在遊行隊伍中，玩具反斗城吉祥物傑菲更在終點迎接，分送現場大小朋友糖果及造型氣球，共度最歡樂、最搞怪的萬聖週末。

全台各地親子參與全台最長1300公尺萬聖遊行，爸媽跟孩子精心打扮成黑魔女、鬼修女、鬼新娘、鐵扇公主、齊天大聖、可愛南瓜、女巫、公主等各式造型，年輕人們則Cosplay成惡魔、瑪莉歐、吸血鬼、貓女、喪屍等各式角色，大小朋友們變裝搞怪、邊走邊拍大喊「義大好好玩！」，大鬧櫃位不給糖就搗蛋，再遠都不喊累，冉冉、poone、CUMER、bac、LA NEW還有眾多品牌都精心準備限定糖果及氣球，萬聖一起玩瘋義大世界Trick or Treat。

精心打扮成幽靈跟魔女造型的陳小姐一行人指出雖然沒搶到樂園門票，但孩子們來參加義大萬聖遊行搗蛋拿糖果超開心，首次參加萬聖遊行的陳先生一家說自己平均每個月都會來兩次以上，這次全家陪女兒打造成精靈、女巫，希望讓女兒留下難忘的回憶。