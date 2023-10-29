民進黨立委趙天麟（左）激吻大陸籍女子張晴的私密照曝光。（資料照片）

民進黨立委趙天麟日前被爆出與大陸女子發生不倫戀後，退出高雄市第6選區立委選舉。女主播翟翾在其直播時笑到飆淚稱，自從有了趙天麟，就注入一劑強心針，把兩岸的心拉在一起！「兩岸一家親、兩岸狂親、一直親，趙天麟做了最好的示範！」

民進黨立委趙天麟日前被爆出與大陸女子發生不倫戀，婚外情對象是江西萍鄉人，而目前流出30多張照片，有沙灘、車廂、東京明治神宮、東京摩天輪，但都不在台灣。

邱毅也在臉書爆料，趙天麟的小三叫張晴，唯一的就業記錄是江蘇省崑山，是當地台商集中地，甚至懷疑該女有統戰單位背景。

前空軍副司令張延廷日前在中視《庶民大頭家》中分析，國防外交委員所接觸的都是高檔的資訊，不管是軍事部署，或者是武器研發進度、性能、軍購哪些武器裝備等等問題，這些都要很謹慎，「我認為不要去小看這個事情」。

TVBS主播翟翾。（取自直播）

TVBS主播翟翾在其直播時笑到飆淚，她解釋，以往聊台灣政治，收視就是那樣，但自從有了趙天麟，就注入一劑強心針，把兩岸的心拉在一起！「兩岸一家親、兩岸狂親、一直親，趙天麟做了最好的示範！」

翟翾笑稱，感謝趙天麟重新為「兩岸一家親」下定義，讓兩岸更加和諧、沒有距離。大家不要認為抗中的人真的抗中，他其實內心是親中的！大家都誤會他了！