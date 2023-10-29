高雄市政府發言人周璟瑜今（29）日稱新北市長侯友宜執政的新北市連續2年競爭力總排名六都墊底。新北市府副發言人羅婉庭回應，認為周璟瑜以偏概全攻擊新北市施政成績，呼籲高雄市府應將精力花在對的事情，全力防止、控制登革熱疫情。

國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，前高雄市長韓國瑜也前來替侯站台，他批評「高雄產業出問題」、「高雄子弟8成北漂工作」，高市府發言人周璟瑜回嗆新北市連續2年競爭力總排名六都墊底，環境、施政都退步，治安滿意度更是最後一名。

羅婉庭回應，指2023遠見民意研究調查評比中，侯友宜連續四年奪得五星市長殊榮，在五星市長帶領下，新北市於環保、消防、經濟面滿意度為六都最高，反觀高雄市府的環保、治安、消防、經濟排名皆在新北之後，新北也從未因此沾沾自喜地主動攻擊批評高雄市府的施政成績。

羅婉庭說，民調起伏乃為參考，市府施政皆為人民，高市府發言人以偏概全，無差別攻擊他都，也無法粉飾太平，為高雄市面臨的種種問題文過飾非。

羅婉庭重申，新北市擁有全台灣最高之400萬人口，但在人均預算六都中最低的情況下，多項市政之市民滿意度都是名列前茅。2030願景計畫之進度有目共睹，而侯友宜上任後立即兌現簡政便民、行動治理、智慧城市三大理念，並鐵腕整飭沈屙多年的地方問題，新北過去五年來的快速成長與蛻變，有目共睹。

羅婉庭呼籲，高雄市府應將精力花在對的事情上，全力防止、控制登革熱疫情，以維護市民健康安全，才不會辜負高雄市民的託付。