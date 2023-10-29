台灣同志遊行28日登場，主題為「與多元同行」，民進黨主席、總統參選人賴清德首次參與。新加入民進黨的高雄市議員黃捷質疑，如果只有賴願意出席，是不是代表另外兩組參選人不夠重視？但卻被網友挖出，過去2016到2022年7次遊行賴清德都沒有參加，今年要選總統才終於參加。粉專「綠能你不能」更指出，賴清德過去曾說「愛滋病主要來源是男男同性戀之間所引起」，現在為選票打臉自己過去的歧視言論十分可笑。

賴清德28日第一次以民進黨主席、總統參選人身分，第一次參加同志大遊行活動。賴清德出發前致詞表示，婚姻平權不是終點，只是台灣平權文化的起點。未來，他會跟大家站在一起，在多元同行的路上一起邁進。「會堅定挺你做自己，讓台灣更美麗。」

「爛尾德，真的愛唬爛～」綠能你不能28日發文附圖強調，賴清德為了騙選票，不惜打臉過去自己歧視性的言論「愛滋病主因是男男同性戀」，直酸賴清德挺同志，大概就跟他說民進黨沒貪腐、民進黨是民主自由政黨、他不是台獨金孫一樣好笑。

根據《自由時報》2017年9月23日報導，時任閣揆賴清德22日引用統計數字，指現在愛滋病主要來源已不是因針筒注射引起，而是男男同性戀之間所引起，因發言不夠精確惹議。賴澄清，沒有對同志有任何不敬的意思，精確的說法是指不安全性行為所引起，若造成誤解，願意表達歉意。

時任疾管署副署長羅一鈞指出，根據統計，每年愛滋病新增個案約2200例到2300例，其中8成是因「男男間不安全性行為」導致，剩下2成包括共用針具、異性間不安全性行為，以及母子垂直感染。羅一鈞強調，愛滋病毒不會管人的性傾向，只要是不安全的性行為都有可能感染，數據確實顯示，新增感染者有8成是男男間不安全性行為，但沒有區分是否為同性戀。