近日第47屆東京車展在東京國際展覽中心正式開幕，大陸電動車巨頭比亞迪攜5款新能源車型及核心技術亮相，成為歷史上首家參加該車展的中國車企。近年來吸引全球電動車業目光的比亞迪成為展場焦點，日本豐田汽車社長豐田章男對在場媒體表示：「我們必須要贏。」

仰望U8原地掉头操作方式被曝出，新手也能完成操作

據《快科技》報導，中國新能源車巨頭比亞迪成史上首家參加東京車展中國車企，向世界展示中國品牌力量。比亞迪旗下百萬級高端新能源汽車品牌「仰望」也首次在海外車展亮相，其首款車型U8還現場演示「原地掉頭」功能，憑藉其顛覆性的技術及性能表現，成為全場焦點。

報導說，參展期間，比亞迪展台人氣相當旺，被媒體及日本車友圍得水泄不通。有現場網友拍到豐田汽車社長豐田章男路過比亞迪展台的一幕，顯得面色凝重。

有現場網友拍到豐田汽車社長豐田章男（前左）路過比亞迪展台的一幕，顯得面色凝重。（圖/快科技）

豐田章男接受現場媒體採訪時表示：「我們必須要贏。但是拿什麼贏呢？單純在銷量上的取勝是一種觀點，我們日本車輛跑在世界的路上，不光運輸著資訊，還運運輸著幸福。」

報導說，面對大陸新興汽車工業快速崛起的對手，豐田章男的說法有點令人摸不著頭腦，不知道他此刻在想什麼。但是，日本網友在社交媒體上的評論卻反映出許多日本消費者的心情，網民在此話題留言表示，「我們日本什麼時候才能造出這樣的車子」、「我們不才是汽車強國嗎？怎麼現在牛X的東西都跑到中國去了」、「原地掉頭！這是我夢裡才見到的場景，泰褲辣（太酷了）！」