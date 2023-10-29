總統蔡英文車隊28日行經光復北路與民權東路口時，因為交管長達2分半，引發一名騎士不滿，對行經車隊怒比中指，現場員警立刻衝上訓誡。總統府29日回應，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，對於因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。前立委郭正亮29日表示，「就是這樣的執政德性、傲慢，你記不記得蔡英文的名言？『你如果不滿可以拍桌啊，跟你老闆拍桌啊』，蔡英文的名言，結果民眾真的來抗議的時候，老百姓在街頭比中指，警察過去訓斥，這就是最言行不一，一天到晚在吹牛」，引發討論。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，「有騎士對蔡英文車隊比中指，員警匆匆跑過來，教訓騎士一頓，這種現象以前不常見」。郭正亮坦言，「蔡英文是他所見過台灣民選以來最言行不一的總統，一天到晚在講民主，連賴清德也在講民主對抗專制，但台灣的民主在蔡英文任內，是最嚴重倒退的」。

郭正亮更舉例，「比如用社違法來辦言論自由，還有上凱道群眾為什麼變少，因為根本沒有辦法接近，一定會被帶到台北賓館區來表達意見，基本上，總統府前面都已經圍起來了，根本就沒辦法靠近」，郭正亮甚至回憶，在他還是立委的時候，當時在審年金，為了保衛總統府跟立法院，就出動蛇網，上面是有刀片的，這在民主國家是非常時期才可以使用，又不是叛變、暴動，「只是一個普通的示威，就用有刀片的蛇網，這樣還叫民主國家嗎？」

郭正亮最後更說，「就是這樣的執政德性、傲慢，你記不記得蔡英文的名言？『你如果不滿可以拍桌啊，跟你老闆拍桌啊』，蔡英文的名言，結果民眾真的來抗議的時候，妳用蛇網伺候、總統府不能接近只能到台北賓館區，然後老百姓在街頭比中指，警察過去訓斥，這就是最言行不一，一天到晚在吹牛，完全民主倒退最嚴重的總統，是全世界最大的民主笑話」。