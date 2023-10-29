物價飛漲，生活費用跟著提高，到底1天伙食費要多少錢才夠？日劇《昨日的美食》最新1季中，主角2人的每月伙食費從2萬5000日圓（約新台幣5500元）提升到3萬日圓（約新台幣6600元），寫實呈現物價上漲帶來的影響。不過不少日本網友都表示，就算自己在家開伙，3萬日圓也是「不可能的任務」！

改編自日本漫畫家吉永史熱門同名作品的日劇《昨日的美食》（きのう何食べた？）在日本與台灣都廣受歡迎。劇中主角為了存下養老基金，精打細算地買菜，努力將每個月的伙食費控制在2萬5000日圓以下。可是在第2季劇情中，這項控制伙食費的重大任務顯然已接近極限，不得以只能考慮提高預算。在電視劇播出後，原本就深受物價所苦的日本民眾也紛紛討論起這樣的伙食費到底可不可行。

事實上，16年前漫畫首度推出時，2位主角的每個月伙食費預算僅1萬7368日圓，目前漫畫原作中的最新數字則是增加到3萬6000日圓（約新台幣7920元），不含午餐。

據日媒《Daily》報導，儘管日劇中沒有設定劇情是發生在何年，但網友仍對主角2人每月伙食費大感驚訝。「2人25000日圓絕對不可能，米飯錢是另外算嗎？」、「伙食費有包含米飯和酒嗎？外食費用呢？不管怎樣壓低價格都不可能吧！」、「2個成年人1個月伙食費3萬日圓也太嚇人了吧？」。

另外，據日媒《LIMO》報導，日本總務省公布的家庭收支調查結果顯示，8月日本家庭（2人或以上的家庭）的伙食費支出為9萬1014日圓（約新台幣2萬元），等於1天的伙食費約為3000日圓（約新台幣660元）。不過《LIMO》的最新調查顯示，竟然有高達近8成的受訪者認為，3000日圓還是太高，反映出在高昂的物價衝擊下，越來越多家庭都在努力減少餐費支出，因為薪資的成長根本跟不上物價的增幅。