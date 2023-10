英國「金融時報」報導,以色列軍隊已控制加薩走廊北部大片地區。「耶路撒冷郵報」則指出,有網路影片顯示以色列軍人在加薩升起國旗,為2005年以色列撤出加薩後首見。

根據金融時報(Financial Times),以色列軍隊一天前發動猛烈地面攻勢,進一步深入被圍困的加薩走廊(Gaza Strip),如今已控制加薩北部大片地區。

以色列國防軍(IDF)參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)表示,在大規模空中轟炸掩護下,數十輛戰車配合步兵和戰鬥工兵,在加薩境內「穩定防線」。

控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」(Hamas)7日對以色列發動致命突襲,以色列發動報復。以色列裝甲部隊與步兵27日晚間開始在加薩境內作戰,發言人今天表示,以軍已增加在加薩境內的作戰人數。

另據耶路撒冷郵報(Jerusalem Post)報導,根據網友分享的影片,昨天進入加薩走廊的以色列國防軍在一戶民宅升起以色列國旗。

影片中可聽到一名男子說:「恐怖罪行發生3週後,401旅52營的士兵在沿著海灘的加薩心臟地帶,升起以色列國旗。我們不會忘記…在獲勝之前,我們不會停下腳步。」

據傳這是2005年以色列撤離加薩已來,加薩首度升起以色列國旗。

當年以色列軍隊單方面撤出加薩,結束自第3次中東戰爭(即六日戰爭)從埃及手中奪下加薩以來,占領該地區的38年歷史。哈瑪斯則是在2007年一場短暫內戰中,從巴勒斯坦領袖阿巴斯(Mahmoud Abbas)帶領的法塔組織(Fatah)手中奪取加薩的控制權。

另外,巴勒斯坦紅新月會(Palestinian Red Crescent)今天表示,已接獲來自以色列當局的警告,要他們立刻撤離加薩走廊的聖城醫院(Al-Quds Hospital)。

路透社報導,巴勒斯坦紅新月會在臉書(Facebook)發聲明說:「距離醫院50公尺處自今天上午起遭遇襲擊。」

以色列軍方發言人在媒體簡報會上被問及這份聲明時拒絕評論。

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」(Coordination of Government Activities in the Territories,COGAT)官員戈倫(Elad Goren)則說:「未來一週我們計劃大幅提高(從埃及前往加薩的)援助量。」

他在線上簡報會告訴媒體:「我們已在加薩走廊南部甘尤尼斯地區(Khan Younis)劃設一塊人道區域…我們還是建議撤退的平民去這個區域。」

戈倫並未說明這塊人道區域為新設或是既存區域。