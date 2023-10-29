旺旺集團29日在台東娜路彎大酒店擴大舉行公益演唱會。（蔡旻妤攝）

旺旺集團29日在台東娜路彎大酒店擴大舉行公益演唱會。（蔡旻妤攝）

旺旺集團29日在台東娜路彎大酒店擴大舉行公益演唱會。（蔡旻妤攝）

旺旺集團29日在台東娜路彎大酒店擴大舉行公益演唱會。（蔡旻妤攝）

旺旺集團29日在台東娜路彎大酒店擴大舉行公益演唱會。（蔡旻妤攝）

旺旺集團29日在台東娜路彎大酒店擴大舉行公益演唱會。（蔡旻妤攝）

旺旺集團長期以演唱會方式巡迴表演慰勞各縣市長輩，適逢旺旺友聯成立60周年，29日在台東娜路彎大酒店擴大舉行公益演唱會，邀請多位實力派歌手輪番獻唱經典歌曲，台東鄉親聽得如癡如醉，場面歡樂溫馨。

由藝人黃金蓮主持，邀請康雅嵐、劉晏潔、劉洋、孫賀、陸子綾、劉明珠等實力派歌手輪番登台獻唱。康雅嵐首先帶來《海鷗飛處》、《風從哪裡來》組曲驚豔全場，她大方地走向觀眾席與每位民眾互動。緊接著劉明珠接力演唱《追追追》，劉晏潔以《愛江山更愛美人》、《瀟灑走一回》炒熱現場氣氛，劉洋以溫柔歌聲帶來《只有分離》、《路邊野花不要採》。

陸子綾動感獻唱《變色的長城》、《晴時多雲偶陣雨》、《一樣的月光》等3首歌曲，台下無不跟著鼓掌叫好，多首金曲讓觀眾聽得如癡如醉。當劉晏潔、劉洋重現黃梅調經典名曲《十八相送》，康雅嵐、劉明珠壓軸演唱《梁祝樓台會》，台下更是齊聲大合唱。

「安可！再來1首」掌聲不絕於耳，林姓長輩說，隨著歌聲彷彿穿越時光隧道，回到美好時光。黃姓民眾步出會場前提及，很少有機會能集結這些經典大咖歌手來台東，意猶未盡，希望能多辦幾場。

旺旺公益演唱會製作人梁俊華說，感謝台東縣政府及娜路彎大酒店的支持與協助，旺旺集團自2013年起巡迴全台各縣市舉辦公益演唱會，以歌聲傳遞愛、慰勞長輩。