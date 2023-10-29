民進黨立委趙天麟因外遇風波，宣布退選立委選舉，趙天麟日前在高雄舉辦感恩餐會，而妻子「丁丁」丁雅婷不但陪同出席，還上台力挺先生。對此，前立委郭正亮29日表示，「事實上你去看過去幾個民進黨外遇被抓到的例子，都有一陣子的距離，再慢慢拉近，所以他真的非常特殊」，引發討論。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，「因為個人的醜聞然後要退選，還辦地方餐會，我真的第一次看到，我真的沒有看過這樣的情況，通常你就是低調，回去重新培養家庭關係，就是會低調處理，還辦地方餐會來感謝大家，這實在是難以想像」。

郭正亮最後更坦言，「事實上有很多政界的朋友都覺得『哇！還做那麼大的場面』，你那個情況剛發生，太太怎麼會跟你有親密自然的互動？不可能嘛，人家也是人啊，事實上你去看過去幾個民進黨外遇被抓到的例子，都有一陣子的距離，再慢慢拉近，所以他真的非常特殊」。