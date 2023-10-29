大陸女星虞書欣以女團身分出道，去年演出《蒼蘭訣》小蘭花一角走紅，成為新一代人氣「95花」之一，近日她跟昔日｢THE9」成員合體，沒想到表演過程中，竟被台下不明人士用雷射筆掃射，畫面流出。

虞書欣過去在女團選秀節目《青春有你》第二季中表現突出而獲得關注，最終以第2名成績晉升女團「THE9」成員之一，近日她與團員們一同演出，合唱昔日主題曲〈YES！OK！〉，沒想到在台上專注表演的她，被粉絲拍下影片，台下有人拿雷射筆往台上照，雷射光線疑似刻意朝虞書欣臉上掃射。

虞書欣演出時，疑似遭台下不明人士刻意用雷射筆掃射。（圖／翻攝自虞書欣微博）

雷射筆如果掃射到眼睛，嚴重的話可能導致失明。影片流出後，有許多粉絲心疼表示「演唱會還帶雷射筆，這樣的人太沒素質了」、「真的好過分」，不過也有部分網友緩頰表示「應該是舞台燈光效果，不是雷射筆」，掀起熱議。

事實上，2019年蔡依林在北京開演唱會時，也曾發生類似事件，台下有人用雷射筆對舞台歌手掃射，當時主辦方則回應會加強安檢。今年4月薛之謙演唱會上，也有人在觀眾席中使用雷射筆照射他的眼睛，綠色光點不斷在臉上游晃，讓薛之謙不得不低頭遮眼躲避。