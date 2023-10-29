天氣已經變冷，本土登革熱疫情卻仍舊嚴峻，依衛福部疾管署統計，全國本土登革熱個案數，今(29日)再增170例，全國正式突破2萬例，外界擔心，登革熱疫情恐跟著過冬。但國民黨台北市議員游淑慧卻驚訝發現，疾管署官網的登革熱分布圖獨沒標出台南市數字，直批是頭埋進沙子。

「我在《新聞大白話》在查登革熱數據時，看到疾管署的官方網站……哪裡怪怪的？」游淑慧28日在臉書發文附圖直呼，「笑著笑著就哭了……是不在乎？還是不想被看到？頭埋進砂子，就以為別人看不到？」只見疾管署官網顯示的登革熱分布圖，竟然不見確診破萬佔最多的台南市數字。

網友表示「台南爆了，寫不下」、「台南直接消失不見？」、「台南校正回歸」、「沒有台南（游：直接蓋牌？）」、「朱凱翔的粉專以前有分析過這個問題，技巧性遮蔽」、「這招疫情時好像有用過」、「台南是聖地」、「應該是程式上判斷顯示空間的問題」、「扯到爆！」

根據《中央社》報導，台南市29日新增129例本土登革熱確診病例，市府統計單週累積病例數已連續4週下降，但仍呼籲民眾落實防蚊、防疫措施。圖為防疫人員持續在社區進行孳清與稽查工作。查詢疾管署官網最新數字，台南市目前累計確診案例為1萬7674人。