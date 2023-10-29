天使「MVP組合」搭檔多年，仍無法破除無緣季後賽的魔咒，鬥志高昂的二刀流球星大谷翔平可能會因此離開球隊，《今日美國》作家奈騰格爾（Bob Nightengale）先前提到，如果「神鱒」卓奧特（Mike Trout）提出交易請求，天使會保持開放態度。

美媒《Bleacher Report》記者洛伊特（Joel Reuter）提出多筆交易方案，包含也傳出想搶大谷翔平的巨人，洛伊特認為天使可把卓奧特送出，並負擔其中9500萬美元薪資，換來外野手漢尼格（Mitch Haniger）、左投哈里森（Kyle Harrison）和右投手西摩（Carson Seymour）3位球員。

不過卓奧特的合約一直要到2023年賽季才會結束，天使還欠他2.48億美元的薪資。《NBC Sports》對這筆方案也潑起冷水，並認為天使還有安森尼阮棟（Anthony Rendon）平均3800萬美元的年薪得扛，不太可能貼上9500萬美元，也讓人想起2018年馬林魚將「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）交易給洋基的那筆重量級合約。

卓奧特和史坦頓身上都背著MVP級大合約，也都握有完整不可交易條款，當時洋基送出3位球員，負擔高達2.65億美元薪資，不過史坦頓表現逐年下滑，本季打擊率甚至不到2成，這筆大合約成為洋基沉重負擔。