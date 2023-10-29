網紅莫莉曾是節目《大學生了沒》的班底，以時尚的穿衣風格獲得注意，節目結束後改往KOL發展，風格獨特充滿魅力，成為具代表性的KOL，時常出席時尚活動，在網上有79萬人追蹤，近日逢萬聖節，莫莉為了過節用心準備，成果讓網友超驚豔。

莫莉近日在社群分享籌備了兩個多月的萬聖節企劃，今年主題是白雪公主與壞巫婆，她透露為了這個妝容9月就到工作室翻模了，拍攝當天從凌晨6點化妝到中午，大概花了6小時巫婆妝才完成，莫莉笑說「這下子真的認不出我了吧？黏著巫婆妝的翻模我真的幾乎臉部不太能大動作，大家聽到的所有壞巫婆講話聲跟笑聲都是我拍完影片再後面配音，但拍攝當下真的是滿身大汗，還是要給他有點生動的表演」，而扮演白雪公主與小矮人的是莫莉好友蘇彼得與經紀人廖亨力。影片中的巫婆滿臉皺紋，還有一口爛牙，不說根本看不出來是莫莉，變裝超級有誠意。

影片一出獲3.6萬人按讚，連關穎都誇「好逼真，好專業」，A-Lin也留言「太厲害了啦」，除此之外還有一排藍勾勾好友李千娜、郭惠妮、孫盛希、紛紛肯定。莫莉也放出化妝縮時影片，化妝師在她臉上黏上特殊妝黏土，連手部細節都有顧到，讓網友們大讚「 太瘋太強了」、「太誇張了，超級猛，超級厲害」、「這個巫婆根本電影等級」、「實在太狂了」。