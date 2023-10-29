近年來台灣各式詐騙案層出不窮，但政府「打詐」的成效似乎卻是不如預期，同時數位部成立一年多，詐騙卻激增21%。而最近一份網路投票顯示，對於民進黨成立數位部已經一年，詐騙卻增21%，有95%的網友認為「數位部根本無能！根本沒有保護人民資安，必須下架無能民進黨！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》29日針對「民進黨成立數位部已經一年，詐騙卻增21%，你怎麼看？」進行網路民調，截至29日晚間21時30分，已有2萬人參與投票，有95%的網友認為「數位部根本無能！根本沒有保護人民資安，必須下架無能民進黨！」，有5%的網友認為「我覺得民進黨做的很好」。

而參與該份投票的網友們紛紛表示，「這次呼籲年輕人要好好回家投票，一起下架民進黨」、「綠營執政只有照顧自己人，賺取人民納稅錢，可悲啊！」、「民進黨本身就增加了1％了吧？」、「行政院又增加了一個錢坑了」、「200億數位部設立前：抱歉，境外IP抓不到；200億數位部設立後：抱歉，境外IP抓不到」、「這叫另類數位貪污部門」。