民眾黨總統參選人柯文哲，今天晚間赴桃園平鎮舉辦廟口開講，他直指民進黨總統參選人賴清德未來2個月不會提重大政策，因為他只會講抗中保台，但是嘴巴講抗中身體卻是親中，趙天麟的事件也不見他出來說明，且民進黨每次都雙標，籌組的民主大聯盟已經有7人退選，「他怎麼不把自己劃掉？」

柯文哲說，政府就是要解決老百姓問題，民眾的小事就是政府的大事，但賴清德未來2個月並不會提重大政策，因為他只會講抗中保台，嘴巴講抗中，但實際卻是親中舔共，看到趙天麟擔任外交國防召集人，卻去搞一個中國女間諜這很嚴重，賴清德到現在也沒有出來說明，看到他只能打抗中牌，因為他也不敢討論疫苗、雞蛋、爐渣或是光電等議題。

柯文哲也說要替媽媽抱怨，民進黨每次都雙標，他們家的違建拆了，而賴清德老家違建拆了沒？民進黨說立委參選人要有比道德更高的標準，所以現在已經幹掉了7人，賴清德怎麼不把自己也劃掉？他也說，下一任的總統，最重要的事情就是不要貪汙，看到民進黨政府花8400億提前瞻計畫，想到的只有新竹棒球場的慘況，防疫預算也8400億，還有這麼多企業與國家捐贈台灣疫苗，那台灣政府的防疫預算是花在哪裡？而且進口1億4000多萬顆的雞蛋，有將近5000萬顆要報銷，說要報廢也躲躲藏藏，如果還沒報銷一定有問題。

他痛批國家不應該是這樣子，政府不是政策不能改，但國家政策不能為了選舉而改掉，民進黨當初為了蘇貞昌選新北市長，把深奧電廠拿掉，不能為了個人利益犧牲國家利益，現在的台灣司法也是有錢判生沒錢判死，台南開88槍不查，辦高虹安卻是嚇嚇叫，司法要公平不能變成政治工具，公務員是要服務老百姓而不是整老百姓。

民眾提問則是提到總統權力過大、基本薪資、長照及壯世代規畫等問題，柯文哲回應，權力使人腐化，當高位的人如果願意權力自我限縮，比法律還要有用，他認為總統應到立法院國情報告並接受質詢，不要像小英一樣700多天沒開過記者會也不用遇到記者賭麥，哪有這麼好的事。

柯文哲也說，他贊成台灣提高基本工資，因為台灣GDP成長，可是台灣貧富懸殊越來越大，低薪讓國家陷入惡性循環，產業賺不到錢造成員工低薪，只要窮就更不敢花錢，節省之後社會金流量下降，實際上台灣產業升級失敗，到現在沒有一所大學擠進全世界排名100名內，台灣的大學太多，該退場應該退場，讓政府的經費可以集中投資。

對於壯世代，柯文哲則則說，凡是阻礙65歲以上人口重返職場的法律都要修，職務也要重新設計，要讓台灣長者不再認為自己是老人，應該繼續工作、繼續花錢、繼續玩。