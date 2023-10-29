中亞內陸國家哈薩克，曾經是前蘇聯加盟共和國之一，如今仍有大量的蘇聯時期裝備。然而該國剛剛決定，將大多數的蘇聯戰機退役並拍賣，理由是性能落後，也沒有升級的價值。

防衛部落格(Defense Blog)報導，遭到拍賣的軍用飛機包括1970年代和80年代製造的： MiG-31、MiG-27、MiG-29 和 Su-24，總數達到117架，相當於哈薩克五分之四以上的戰機數量。哈薩克正在逐步淘汰陳舊的蘇聯製造戰鬥機，轉而採用較現代的新品。報導稱，哈薩克空軍僅保留俄羅斯Su-30SM 多用途戰鬥機，此戰機具有全天候作戰性能，兼具防空作戰與對地打擊的雙重角色。L-39信天翁噴射教練機也可以保留，該型飛機的國際使用者仍然眾多，零件後勤不缺。

MiG-31是蘇聯戰機當中，體積最大，速度最快，雷達功能最強的，但是哈薩克認為它沒有改良的潛力。(圖/哈薩克空軍)

根據哈薩克國有資產網站的公告，「經過評估後，這些戰機已過時而不適合繼纆使用，而且對其進行現代化改造在經濟上也不可行」，全部廢棄戰機底標是150萬美元。