統一獅在季後挑戰賽連輸2場，且2場比賽中都有傷兵出現，G2的先發投手克維斯在2局下被樂天桃猿陳俊秀強襲球打中頭部，總教練林岳平賽後表示，送醫檢查後他骨頭沒事，腦中也沒瘀血，但被判定是嚴重腦震盪，目前已經搭高鐵回台南休息。

克維斯首局讓桃猿3上3下，2局下一壘有人時面對陳俊秀時，被他投手方向的強襲球直擊右邊太陽穴附近，克維斯當場倒地，防護員、教練也都立即上前查看，雖然最後他可以自行起身，但已無法繼續投球，獅隊緊急換上蘭道爾接替投球任務。

退場後克維斯立刻被送往醫院進行檢查，林岳平賽後表示，檢查結果骨頭沒事，斷層掃描結果顱內也沒有瘀血，目前是判定比較嚴重的腦震盪。

「餅總」也透露，原本蘭道爾是球隊設定第4戰的先發投手，前2戰安排可能只是短局數中繼，沒料到今天會有這麼臨時的狀況，克維斯也有跟教練團說，如果有第4戰可以再上場，「但還是要先過明天再說。」