統一獅沒把握先取得1勝優勢，在季後挑戰賽連輸2場，在系列賽陷入1勝2敗的劣勢，G3回到台南主場背水一戰推出古林睿煬先發，取得「聽牌」優勢的樂天桃猿則由曾仁和應戰。

獅隊昨天以2比3輸球，讓系列賽形成1勝1敗平手局面，今天作客桃園又碰上先發投手克維斯在2局下就被強襲球打退場的突發狀況，打亂投手調度，緊急拉上原本安排在G4才要先發的蘭道爾，但他剛接手還未完全掌握比賽節奏，被連敲3支二壘安打失掉3分成為重傷害。

總教練林岳平表示，在季後賽這種不能去想著明天的比賽，當下只能把能為球隊搶勝的球員推上場，可惜最後沒能用攻擊反擊，連2天都以2比3、1分輸球，接下來兩軍又要回到台南進行交手，桃猿希望再拿1勝、搶下另一張「台灣大賽」門票，獅隊則要力拚延長戰線到第4戰。

獅隊因為奪得上半季冠軍，在季後挑戰賽先握有1勝優勢，2場打完卻陷入背水一戰，林岳平說：「這2場比賽雙方都打得很精彩，只是我們適時一擊能力沒有對方優異，希望我們的選手回到台南打1場好球，拿下1場勝利，把戰局延續下去。」

「餅總」也提到，古林睿煬本就是設定第3戰的先發投手，「他生涯季後賽首次先發就是關鍵一戰，我覺得很好，不管明天結果如何，相信他也期待很久了，希望在面對困境時，古林可以帶領我們拿下重要的1勝。」