許多人在公司使用電腦辦公之餘，可能會趁機偷懶、在網路上搜尋一些有趣的東西療癒身心，不過有時也要注意別看一些上班不該看的東西。一位網友分享，有公司發現員工使用公司的筆電看A片，最後決定公布該員工的姓名、部門、瀏覽網址名稱《隔壁獨居太太的誘惑》，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT以「用公司電腦看A片被抓到，被公告的八卦？」為題發文表示，最近他朋友傳了一張公司公告的截圖，內容大意是資訊人員要求同仁不要用公司的筆電亂來，像是使用盜版軟體或瀏覽奇怪的網站，隨後還有一張違規列表。

原PO指出，列表上的前幾個人是使用公司筆電玩遊戲、線上看劇，「最好笑是裡面有一個人的瀏覽網址是《隔壁獨居太太的誘惑》，然後還附上員工的姓名、部門， 大家看到都在笑」，但他看了之後卻是完全不懂該名員工的心境。

對此，許多人紛紛回應，「誰啊？好色喔」、「連姓名都公告喔，很猛」、「好狠，直接讓人社死」、「看片比玩遊戲好吧，至少手上還能做文書」、「性癖被公告超丟臉」、「上班本來就不能看謎片啊」、「只要用公司網路，網管都查得到你在幹麻，現在有手機，想幹麻用自己手機就好啦」。

有網友分享類似事件，「以前有家大外商抓到員工筆電內有未成年的情色照片，直接公告開除」、「有遇過公司高官用中毒USB看A片被公告的」，不過也有人認為，該公司公告的行為恐侵犯員工隱私權，「監控、提告沒問題，但公告會有問題」、「監控不一定有問題，但是公告問題很大，這個絕對有個資濫用的疑慮，就算以公司管理為理由，可以直接懲處該員工，但不一定要公告」。