冰球場上出現嚴重意外，曾效力NHL（美國國家冰球聯盟）匹茲堡企鵝的美國球員亞當強森（Adam Johnson），在英國出賽時因為頸部遭到對手冰刀鞋割傷，導致血流不止，送醫之後仍宣告不治，得年29歲。

亞當強森在2018-19年加盟匹茲堡企鵝，不過出賽機會並不多，兩年下來僅僅亮相13場比賽，亞當強森只好前往海外尋求其他發展，陸續加入瑞典、德國等聯賽，本季則是和英國球隊諾丁漢黑豹隊簽約，沒想到才在賽季初就發生憾事，當地時間29日上午，諾丁漢黑豹證實了亞當強森的死訊。

目擊者稱，亞當強森的死亡是完全是一場意外，當時在現場的《衛報》記者班妮特（Christian Bennett）表示，當時有兩名球員爭搶球權，對手雪菲爾鋼人隊球員被撞飛，腳上的冰刀也翹了起來，剛好直擊亞當強森的喉嚨，「我從來沒有看過有人能在短時間之內流出這麼多的血，這是我在體育比賽中見過最可怕的事。」

亞當強森試圖站起來，但滑行了一小段距離再次倒下，當時現場大概有8000名觀眾，有一些是孩子，許多球迷都在比賽結束後留下眼淚，原定當地時間29日的所有比賽也取消。諾丁漢黑豹悲痛發出聲明表示，「在這艱難時刻，我們向亞當強森的家人、伴侶及所有朋友表達哀悼和慰問，47號的亞當強森不只是出色的冰球運動員，也是相當了不起的隊友和優秀的夥伴。」