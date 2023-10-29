驚悚! 為搶車位違轉? 駕駛沒煞車狂輾老婦慘死

網路瘋傳一段行車紀錄器畫面，時間顯示是前天（10月27日）下午1時51分，一名來自新竹的55歲張姓婦人，開車前往南投縣仁愛鄉遊玩時，行經往南投清境天空步道上山方向，疑似發現對向有一個停車位，便急著想要迴轉搶車位。

不料，當時對向一對機車雙載的老夫妻正往下山方向行駛，張婦沒有注意到來車，直接將機車撞倒，妻子被向前拋飛後，整個人慘遭張婦車輛多次輾壓，畫面十分驚悚駭人。

據了解，被撞的雙載機車是一對全姓夫妻，丈夫已80歲、妻子則是75歲，妻子傷重送醫搶救仍宣告不治，詳細車禍原因有待警方調查釐清。