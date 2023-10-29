天氣已經變冷，本土登革熱疫情卻仍舊嚴峻，依衛福部疾管署統計，全國本土登革熱個案數，今(29日)再增170例，全國正式突破2萬例，外界擔心，登革熱疫情恐跟著過冬。國民黨前台北市議員羅智強指出，賴清德在台南市長任內大力推動的種電政策，大量魚塭荒廢，光電板下易積水不退，高溫多濕環境吸引病媒蚊造訪，魚電共生變成蚊電共生，也是台南登革熱失控的原因之一。蚊子都治不好，民眾也想問他要怎麼治國？

「登革熱奪命，政府在擺爛！」羅智強29日在臉書發文表示，蘇貞昌說「一隻蚊子都治不好，還整天趴趴走想治國？」賴清德聽到了嗎？

羅智強提到，台南市一名蘇姓男子才結婚才1年，妻子上月確診登革熱9天過世，剛處理妻子後事，發現自己也染病，隨後母親也確診住院。他日前到台南地檢署狀告蔡英文、黃偉哲及衛福部官員等涉瀆職。蘇男表示，政府相關單位若在疫情之初能積極防治，疫情就不會這樣蔓延，一定有許多家庭與他有類似悲劇遭遇。他對政府的無能忍無可忍，才決定提告，不要賠償，只要官員公開向全民道歉，並請公懲會懲處失職人員。

羅智強登革熱大爆發，全國2萬確診病例台南竟佔1萬7500例，是相鄰嘉義縣的143倍，高雄市的15倍，確診數明顯高於其他縣市，高到令人咋舌。為何登革熱在台南快速擴散？疾管署點出，公權力執行未雷厲風行，徹底整頓閒置老屋空地，淘汰非建築合法設計的易積水天溝，導致病媒蚊孳生。

「2015年賴清德擔任台南市長時，登革熱也一發不可收拾，台南2萬2000人確診！」羅智強強調，監察院糾正台南市，無法及早有效發現孳生源，確實執行清除，以阻斷病媒蚊傳播，以致造成群聚感染，疫情蔓延擴散。8年過去，賴清德的本命區台南，登革熱依然難以控制，疫情嚴重，民眾家破人亡。賴清德在台南市長任內，大力推動的種電政策，大量魚塭荒廢。有人提出，光電板下易積水不退，高溫多濕環境吸引病媒蚊造訪，「魚電共生」變成「蚊電共生」，也是台南登革熱失控的原因之一。

羅智強質疑，前行政院長蘇貞昌曾嘲諷前國民黨總統參選人韓國瑜「市長他在當，責任我來扛，天底下哪有這麼賴皮的事；一隻蚊子都治不好，還整天趴趴走想治國。」賴清德當過台南市長又當過行政院長，一隻蚊子都治不好，民眾也想問問他要怎麼治國？