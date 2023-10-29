火星生技樹飛雪公司特別贊助200份防蚊液及100份舒緩膏，與勞工局一同照顧市民健康。（高市勞工局提供／袁庭堯高雄傳真）

響應萬聖節慶典，高市勞工局28日下午在愛河之心舉行萬聖星空音樂會，現場除了有36攤特色美食與文創攤位之外，還有萬聖節親子實境探險及故事姐姐講故事活動，夜晚更有變裝同樂會，民眾用實際行動為現場的身心障礙朋友與團體支持打氣。

創意市集是許多身障朋友創業的起點，「皮的世界」攤主張簡橙希與方獻圓，這兩位身心障礙朋友，是今年博訓中心新開設iCAP皮件製作班的結訓學員。橙希在28歲時診斷出後天障礙，導致他長期無法穩定就業。35歲的他對未來充滿焦慮，然而在參加iCAP皮件製作班後，讓他習得一技之長並找到自己的工作價值，並認為身障者一樣可以在文創領域大放異彩。

夜間的星光音樂會則讓民眾看見身障者的非凡演出，受邀演奏的星空鋼琴手李尚軒是位過動型自閉症及中度智能障礙者，從小語言能力發展遲緩、思考表達都有嚴重障礙。但他從小就展現音樂的天份，在家人支持和努力不懈下，在國內外許多音樂大賽中獲獎無數，更獲得維也納第三屆國際身障者鋼琴大賽B組冠軍。

現場還有伊甸輪椅的舞蹈藝術家、寶來國中原住民合唱團，以及高雄銅管五重奏等多位藝術工作者一起公益演出，用優美的旋律化成動人的天使音符，溫馨且撫慰人心，也讓大家對身障者有更多的認識。

有鑑於近期南台灣登革熱疫情嚴峻，火星生技樹飛雪公司特別於贊助200份防蚊液及100份舒緩膏，提醒大家注意自身的健康問題。

勞工局長周登春表示，為了讓身心障礙者或弱勢族群能有多元的就業管道，勞工局今年舉辦4場次「深愛築夢」創意市集，讓有意願從事微型創業的弱勢朋友藉由市集活動，能有一展長才的築夢舞台與展售機會。未來勞工局會連結更多資源，協助身障朋友在創業及就業上，能有更多元的選擇。相關身障職訓訊息與最新活動資訊，請持續關注博愛職業技能訓練中心網站，或臉書小勞向前行粉絲專頁查看。