美國第4大軍事產業集團-諾斯羅普•格魯曼公司(Northrop Grumman )財報呈現正成長，第三季的銷售額接近 98 億美元，高於去年同期近90億美元。其中航太部門成長了 11%，航空部門成長了 9%，國防部門成長了 6%，季度利潤為 9.37 億美元，比上年增長 2%。不過該公司最受人矚目的新飛機-美國空軍B-21「突擊者」(Raider)匿蹤轟炸機，由於還在研發中，仍然不能為集團賺錢，公司執行長表示，現階段不虧損，不追加預算，不延遲交機，就非常好了。

防衛新聞(Defense News)報導，諾格公司執行長華登 (Kathy Warden)與分析師的電話會議上表示，該公司目前的積壓訂單已達創紀錄 840億美元，絕大多數都是飛彈合約。

華登還強調了公司剛獲得7.05 億美元的空軍合約，將為F-35製作「替代攻擊武器」（SiAW）。這是一種空對地飛彈，打擊敵人的移動防空目標，也就是一種反輻射飛彈。

諾格公司表示，SiAW將參考AGM-88G「先進反輻射增程飛彈」（AARGM-ER）的設計經驗，但是主要挑戰是如何整合到F-35戰機上。

首席財務長凱夫(Dave Keffer)表示，航空部門的主要獲利來自E-2D先進鷹眼(Advanced Hawkeye)預警機的合約，價值達到13億美元，另外還有價值36 億美元的機密專案合約。

凱夫提到B-21的進度，他表示公司預計到 2023 年底，可以從空軍獲得 B-21 的低效率初始生產合約(LRIP)，這部分要看B-21何時完成首飛。

這星期，美國空軍確認第一架B-21已在加州棕櫚谷(Palmdale)的空軍 42 號工廠試飛基地，展開第一次地面試滑，這是首飛之前的暖身，通常試滑之後一個月內，就能夠騰空起飛了。

華登重申，B-21 一開始不太可能盈利，並且提出她在1月曾說過的警告，也就是即使美國空軍提供 LRIP合約，公司仍可能損失12億美元。但她表示， B-21將會替公司的未來成長做出貢獻。