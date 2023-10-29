民進黨籍立委趙天麟因外遇大陸籍女子風波退選，高雄市議員黃捷將代趙參選高雄市第六選區立委，而黃捷過去曾批評前高雄市長韓國瑜落跑選總統，如今卻跳出議員選區選立委，也引發討論。對此，前立委郭正亮29日就表示，「簡煥宗最聰明，第一時間就說不要選，而郭建盟是真的想選，黃文益就趙天麟的人，這時候不好高調，黃捷只要當選，這三位資深議員，在這一區這輩子不用選立委了」，引發討論。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我認為黃捷這一次並不好選，陳其邁要非常用力，事實上陳其邁講的話很實在『要加緊衝刺，對手也不弱』，你去想一想黃捷才幾歲？如果她當選，那個區的市議員這輩子就不用選立委了，我講白了就是這樣」，郭正亮更直言，「簡煥宗最聰明，第一時間就說不要選，因為他知道會空降，這早在地方就傳開了」。

郭正亮接著說，「而郭建盟是真的想選，黃文益就趙天麟的人，這時候不好高調，黃捷只要當選，這三位資深議員，在這一區這輩子不用選立委了」，郭正亮最後強調，「因為這個區連任的機會是蠻高的，而且黃捷的知名度、臉書經營、會找哽在國會作秀、出頭能力都不弱」。