藍白合進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲30日早上在台北市長官邸藝文沙龍進行「政黨協商會議」。國民黨智庫執行長柯志恩表示，不少人擔心，朱立倫和柯文哲去談會不會怎麽樣，但據她的理解，她常看到國民黨總統參選人侯友宜、朱立倫兩人隨時都在打電話，溝通完全沒問題。

針對藍白合政黨協商，柯志恩29日在《董事長開講》網路植播節目中表示，30日，兩黨主席朱立倫和柯文哲在台北市長官邸談，應該會從立委的席次開始談起， 但也應該要從總統的部分談才是 。

柯志恩透露，很多人擔心，朱立倫和柯文哲去談會不會怎麽樣，據她的理解，在智庫裡面，常看到侯友宜隨時打電話來，朱立倫打電話過去，他們的溝通完全沒有問題；所以不要說，30日只有朱立倫去，侯友宜被擺在外面，完全沒有這種事，他們兩人隨時都在打電話。

另外針對藍白合議題，民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華覺得 ，柯文哲應該也是希望藍白合，只是他們只是成立4年多的小黨，可能有一些事情還是要先講清楚；他強調，柯主席應該不會排斥藍白合。

媒體人吳子嘉表示，柯文哲若自己承認是小黨的黨主席，這件事情就好辦了，現在擔心的是，是小黨、卻是頭很大的黨主席，這就很麻煩，發燒沒有退嘛，所以等柯文哲發燒退了以後，藍白合就成功了。