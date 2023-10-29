樂天桃猿在季後挑戰賽連續2戰都以3比2險勝統一獅，以往較讓人擔憂的牛棚部分在系列賽前2戰表現亮眼，第2戰6局上面對獅隊反撲，左投王志煊成功「拆彈」澆熄對方氣焰，也讓他生涯首次季後挑戰賽登板就獲選單場MVP。

6局上落後2分的獅隊展開反攻，靠著3支一壘安打追到1分差，此時桃猿決定換上王志煊面對左打林益全，但因二壘手失誤形成滿壘局面，但他先讓潘傑楷敲出中外野飛球出局，再三振捕手陳重羽，成功踩住煞車。

王志煊表示，從在牛棚熱身時自己就很專注在每一球，上場時也不緊張，好好享受比賽收到不錯的效果。他認為，能夠在季後挑戰賽頂住壓力，主要是從例行賽慢慢吸收經驗，尤其在球季尾聲與中信兄弟的4場比賽，讓他能提前適應高強度比賽，在牛棚準備時就會先預想可能會面臨的狀況，要怎麼應付打者。

教練團推他上場就是希望展現左投剋左打的優勢，王志煊登板時就是勇敢攻擊好球帶，盡可能把最佳狀態展現出來、把失分壓到最低，不過他坦言，輪到右打陳重羽時，原本以為教練團會在此時換投，「但教練讓我繼續丟代表是種肯定，我就繼續用我最好狀態去面對打者，很開心能解決打者。」

一旁的總教練曾豪駒聽聞也露出笑容，搖搖頭表示當下教練團並沒有想要換投的意思，「志煊在滿壘時有守住危機，很高興他可以在大賽能成長，把戰況穩定下來。」他也提到，從王志煊接替登板起，陳冠宇、道博格也都是左投連發，這確實都是賽前擬定的相關策略，「所有左投都是待命的狀態。」