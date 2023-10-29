南韓天團BIGBANG成員G-Dragon（權志龍，簡稱GD）25日被爆吸食毒品，27日GD雖透過律師對外發出聲明，表示自己「沒有吸毒」，他目前仍是被南韓警方限制出境，GD染毒的新聞也持續在韓網掀起熱議，近日GD律師被起底，天價律師費曝光。

據前娛樂記者出身的李鎮浩指出，看到GD的律師名單以後相當震驚，因為名單不容小覷，竟是「總統朴槿惠在彈劾案時，負責處理的憲法法院出身的法官所設立的律師事務所」。據悉，要請到此律師事務所的律師價格不斐，想必GD財力方面也是相當雄厚。

GD傳出律師費價格驚人。（（翻攝IG @xxxibgdrgn）

李鎮浩直播時舉例，一般明星辯護律師，委任費用約落在10億韓幣左右（約新台幣2500萬元），若是特殊情況，會隨著案件棘手程度，特別是處於劣勢的案件上，訴訟費會提高。假使委任的律師是「法官」出身，那麼價錢又會翻倍。而GD委託的律師為憲法法院出身的大法官，因此推測預估律師訴訟費可能高達10億至20億韓元（約新台幣2500～5000萬元）。

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