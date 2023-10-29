好萊塢男星馬修派瑞（Matthew Perry）曾在經典影集《六人行》中飾演主角之一的錢德賓，幽默風趣的螢幕形象深受許多影迷喜愛，不過後期卻因為染上毒癮導致事業走下坡，今（29）日驚傳他死於紐約家中浴缸，死因是溺斃，享年54歲，讓全球影迷感到驚愕，而《六人行》中演他前女友的女星瑪姬惠勒（Maggie Wheeler）發文悼念。

經典喜劇《六人行》捧紅一票演員，不少當紅大咖都曾客串該劇就知道當年劇集的火爆程度，主演之一的馬修派瑞飾演幽默風趣的錢德勒，錢德勒鴨嗓錢前女友珍妮絲的扮演者瑪姬惠勒得知馬修派瑞死訊後發文：「真是莫大的損失，全世界都會想念你，馬修派瑞。在你過於短暫的生命裡，曾為許多人們帶來的歡樂，會永遠存在我們心中。我為我們曾經一起共享的創作時光深感幸福。」珍妮絲在劇中與錢德勒分分合合，最終兩人各自婚嫁，戲外瑪姬惠勒曾表示為馬修派瑞戒毒一事感到驕傲，並提到就算他處於低潮期，工作時也不會影響同事。

73歲的摩根費爾切爾德（Morgan Fairchild）曾在劇中客串錢德勒的母親一角，她沉痛發聲：「我為我『兒子』馬修派瑞的去世而心碎，失去這麼出色的年輕演員讓人震驚。我向他的親友、家人獻上關懷和愛，尤其是他的父親約翰班奈派瑞，我們以前合作過兩齣影集。」

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

而目前《六人行》的其餘5位演員珍妮佛安妮斯頓、寇特妮考克絲、麗莎庫卓、麥特勒布郎、大衛史威默皆尚未發聲，另外界好奇他們是否會發文悼念。

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