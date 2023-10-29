漢神巨蛋購物廣場為了歡慶萬聖節，精心策劃變裝遊行活動，讓消費者逛街之餘，同時也能感受濃濃的過節氛圍。今年結合廣場的16米高藏有怪獸眼睛的巨大聖誕樹，特別推出「小小怪獸大遊行」主題，邀請參與民眾創意變裝、展現各式點子，讓小朋友都能把糖果帶回家。

此外，為了鼓勵小朋友創意變裝，漢神巨蛋同時也進行「怪獸百貨公司線上變裝投票」，看看哪位小朋友能獲得最多的讚數，成為萬聖節人氣王。參賽者可說是無不絞盡腦汁發揮創意，有的用白布巾打扮成幽靈、有的穿著全套西裝扮成霸氣總裁，為奪得競賽冠軍，抱走大獎，無不竭盡心力，用心裝扮。

除了變裝活動之外，漢神巨蛋B1F此次推出大量的萬聖節聯名美食，其中包含COLD STONE「多力多滋狂想曲」與「莓那邊簡單」售價皆為210元起；HĀFU首次聯名台中暗黑系網美咖啡廳「OrigBlack Coffee」聯名推出萬聖節「幽靈派對套組」售價398元，O2蛋糕特別加入OrigBlack Coffee的「招牌濃縮咖啡特調」，使用中深培豆子帶有焦糖榛果風味，最後再來瓶招牌冷萃咖啡，完美的下午茶組合！另外，GODIVA推出萬聖節巧克力禮盒6顆裝售價950元，萬聖節巧克力南瓜形禮盒18顆裝1280元；Morozoff的Halloween 造型餅乾盒特價340元；而Opera的萬聖布丁盅售價180元，酷奇餅乾桶售價230元；MISTER DONUT則釋出萬聖節甜甜圈搞怪系列，多款小怪物甜甜圈，售價45元起。

隨著萬聖節的到來，也代表漢神巨蛋週年慶即將進入倒數階段，為了衝刺衝刺最後買氣，館內特別推出「漢神PLUS APP超厲害加碼」，即日起至11月7日化妝品滿3,000元送300元，11月2日至11月7日刷漢神巨蛋聯名卡全館滿6,000元送300元電子商品券及100元漢神百貨餐飲券（限量5,000份）。全館刷同一信用卡並用同一漢神APP集點全館滿1萬元送500元、1F精品區滿2萬元送1,000元，還有Robinmay真皮長夾公益加價購，另凡於週年慶期間當日於全館消費累積滿2,000元，就有機會獲得市價70萬元的精采瑞士14日遊。