斯泰蘭蒂斯表示歡迎其4.3萬名工人返回工作崗位。UAW則針對通用的罷工範圍，擴大至其位於田納西州斯普林希爾（Spring Hill）引擎廠，此舉會令其大型皮卡生產停滯而增加財務壓力。

汽車工人罷工行動進入第七周，UAW已分別在25日和28日跟福特和斯泰蘭蒂斯達成四年半合約協定，讓工人加薪25％為歷來勞資談判裡最大增幅。若把增加額外生活津貼計入，加薪幅度逾33％。

兩大車商能重新恢復其利潤高的車款組裝後，只剩通用還在談判。UAW律師迪托（Benjamin Dictor）說，當所有車商都恢復生產而只有一家車商不能復工，那後果可想而知。

知情者指通用跟UAW的分歧在包括退休金和有關臨時工的各種問題。由於通用面對退休工人的人數為三大車商裡最多，若提高2007年前受雇工人的退休金，會令通用的人事成本超過另兩家對手。

UAW主席費恩（Shawn Fain）對於通用以沒必要和不負責的態度，拒絕達成公平協定而感到失望。

通用則回應其2座皮卡組裝廠，可能受斯普林希爾廠罷工的影響，因此希望能儘快達成勞資協定。該廠有4,000名工人，為通用9座組裝廠提供引擎。

目前UAW已經在通用位於德州阿靈頓組織廠發動罷工，該廠生產雪佛蘭2款運動休旅車Tahoe和Suburban，還有凱迪拉克Escalade休旅車。其表示自9月中罷工以來，平均每周損失約4億美元。

雖然UAW加強對通用施壓的力度，但知情者表示目前並不清楚UAW與通用之間，將在什麼時候重回談判桌