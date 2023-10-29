在美中雙方外交首長敲會習拜峰會議程後，美國總統拜登也接見了王毅，不料白宮發出的照片引起媒體一陣騷動與猜測：原來拜登會見王毅時一反常態，以接受下屬報告的座位安排接待王毅，與習近平在北京接待布林肯時完全相同的座位安排方式。媒體與網路分析人士稱，這種「以其人之道還治其人」的做法，很可能是出自布林肯的主意。

拜登在白宮接見了王毅與其隨行的中共外交官員，這場會見在羅斯福廳以工作會議的方式舉行。圖中兩人握手可能是會議結束後的合影。（圖／新華社）

中共外長王毅與美國國務卿布林肯經過3日的密集商討，敲定了11月APEC舊金山峰會期間進行習近平與拜登之間的中美高峰會晤。中方對於11月舊金山的習拜會晤給予高度評價，認為是中美關系止跌企穩、回到健康穩定發展軌道的契機。美媒指出，為了這次習拜會，王毅已跟布林肯與白宮國家安全顧問蘇利文進行了9個小時會議，推動中美兩國領導人11月在舊金山會晤。

美國國務卿布林肯 6月首次訪問北京與王毅會談多項中美關係事務，在會談完成後，中共國家主席習近平接見了布林肯，接見氣氛與白宮完全不同，其座位安排方式引起一些議論。（圖／新華社）

在雙方外長級會談完成之後，美國總統拜登也依照外交慣例禮貌性地接見了到訪的中國外長王毅。美國白宮在事後也發布了相關新聞照片，不過媒體發現，拜登並未以接見到訪貴客的方式來接待王毅，而是以一張大會議桌的方式，由拜登坐主席位，王毅與布林肯帶領其幕僚分坐兩旁。媒體與網路的政治評論人士指出，這種座位安排方式有一種把外國客人當作參與工作會議幕僚的意味，在正式外交場合上可說「極為罕見」。

習近平今年6接見布林肯的方式引起不少議論，有些中國網路大V甚至嘲笑布林肯姿態恭謹像聽訓的小學生，椅子可能只坐一半。（圖／新華社）

分析人士指出，這樣的座排安排與類似的評論曾經出現不久前布林肯訪問北京行程中。當時布林肯前往商談一系列中美關係議題，包括氣候特使、商務部長、財政部長重要官員互訪行程，以及擬議中的舊金山APEC峰會期間舉行拜登與習近平會談等事宜。當相關工作安排談妥之後，布林肯以國務卿的職務、相當於拜登總統代表的身份，由中國國家領導人習近平禮貌性地接見。而當時接見的方式就是這種在一大張會議桌上，由習近平坐主席位，王毅、布林肯等中美兩方外交工作人員分坐兩旁。據了解，這場類似工作會議的接見，也只有習近平發表談話，布林肯與王毅各做簡要發言後結束。

2017年習近平在北京人民大會堂會見到訪的美國國務卿蒂勒森，蒂勒森是川普總統任內的首位國務卿。這種是一對一的座位安排，主談人在正前方，賓客隨員與中方陪同接見人員分坐兩側。（圖／新華社）

當時中方媒發布這場會見照片後，媒體與網路上有不少評論認為這種安排不符外交慣例，有種把美國外交官員當作己方幕僚下屬的意味，這種安排在一般外交場合上非常罕見，例如習近平過去幾次接見美國歷任國務卿，都是一對一的對等座位安排，其他中方官員只做為接見時的陪同人員。對這些專業的外交官來說，習近平接見布林肯的方式應該不是疏忽，而是刻意的安排。而即便媒體指出這樣的安排可能另有玄機，中方亦未就此做出解釋，有一種「如人飲水，冷暖自知」的意思。

2018年中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國國務卿蓬佩奧。蓬佩奧是川普的第2任國務卿。會見座位安排與歷次會見美國國務卿規格相同。（圖／中新社）

至於白宮發布王毅到訪照片也按照習近平接見布林肯的方式安排，很可能是布林肯等外交幕僚的建議，說是「以眼還眼、以牙還牙」可能重了些，倒可以形容為外交上的「禮尚往來」，或稱「以其人之道還治其人之身」。據此推測，除了「對等安排」的理由之外，白宮應該也不會對外界質疑拜登接見王毅的座位佈置做出其他解釋才對。